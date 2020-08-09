Второй танкер с нефтью из США для Беларуси прибыл в литовский порт
Второй танкер с американской нефтью сорта "Белый орел" объемом 76 тысяч тонн для Беларуси прибыл в порт Клайпеды.
Об этом сообщает издание Белта.
Далее нефть будет транспортироваться по железной дороге на Новополоцкий НПЗ. Планируется, что 12-13 августа первые цистерны прибудут на завод и концу месяца уже вся партия поступит на переработку.
"Это вторая танкерная поставка американской нефти в Беларусь. Сорт, поставленный в этот раз, специально разработан в качестве аналога российского Urals для европейских НПЗ", - пишет издание.
Напомним:
США начали поставку нефти в Беларусь в соответствии с договоренностями, достигнутыми между странами в начале года.
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