Lufthansa возобновляет рейс Киев-Мюнхен

Авиакомпания Lufthansa объявила о восстановлении прямых регулярных пассажирских рейсов Мюнхен-Киев с 7 сентября.

Об этом сообщает avianews.

Полететь в Мюнхен можно будет из аэропорта "Борисполь" три раза в неделю по понедельникам, средам и пятницам.

Согласно расписанию, вылеты из Мюнхена в 12:35 с прибытием в Киев в 15:50. Обратной из Киева самолет будет лететь в 16:40 с прибытием в Мюнхен в 18:00.

К концу октября немецкий авиаперевозчик планирует сеть из Мюнхена до 86 среднемагистральных и 13 дальнемагистральных направлений.

Напомним:

Маршрут Киев-Мюнхен станет вторым для Lufthansa в Украину после снятия запрета на международные полеты. С 16 июня авиакомпания обслуживает линию Киев-Франкфурт. До введения ограничений маршрутная сеть Lufthansa включала также рейс Львов-Мюнхен.

Сейчас полеты в Украину выполняют еще две авиакомпании группы Lufthansa. Swiss обслуживает линию Киев-Цюрих, Austrian Airlines — маршрут Киев-Вена. Как и Lufthansa, Austrian Airlines сейчас не летает по региональным маршрутам в Украину.

Хотя регулярные рейсы выполняются, пассажирам перед покупкой авиабилетов следует иметь в виду действующие и возможные новые ограничения на полеты. Например, Евросоюз запрещает поездки гражданам Украины с целью туризма. Также перелеты в США с пересадкой в аэропортах Шенгенской зоны запрещены большинству иностранцев с американскими визами.