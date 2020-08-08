В мире сократилось количество нефтяных и газовых буровых установок

Количество действующих нефтяных и газовых буровых установок в мире в июле сократилось до рекордного минимума.

Об этом свидетельствуют данные американской нефтесервисной компании Baker Hughes.

В среднем в минувшем месяце в мире работало 1 030 установок против 1 073 в июне. При этом июльский уровень на 1208 меньше показателя за этот же месяц прошлого года.

В США количество установок в июле сократилось на 19 относительно предыдущего месяца – до 255.

На Ближнем Востоке число буровых упало на 28 – до 315 (минимум с апреля 2012 года), в Азиатско-Тихоокеанском регионе – на 4, до 193, в Африке – на 4, до 56 (самый низкий уровень с июня 2009 года), в Европе – на 5, до 105 (минимум с апреля прошлого года).

Между тем в Канаде показатель увеличился на 14 – до 32 буровых, в Латинской Америке – на 3, до 74.

Напоминаем:

Среднемесячное число действующих нефтяных и газовых буровых установок в мире в 2019 году снизилось после роста по итогам двух лет подряд и составляло 2 177.

По итогам 2016 года был зафиксирован минимальный показатель за 17 лет – 1 593 буровые. В 2014 году в мире работало максимальное с 1985 года число установок – 3 578.