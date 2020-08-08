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В Украине стали на 16% больше использовать платежные карточки

Суббота, 8 августа 2020, 14:38
 

За первое полугодие 2020 осуществили 2,74 миллиарда операций с использованием платежных карт - это на 16,6% больше, чем за аналогичный период 2019 года.

Об этом сообщает пресс-служба Нацбанка.

Регулятор сообщает, что безналичных операций в первом полугодии тоже стало больше.  Их количество составило около 2 361 млн (в 86,1% от всех операций), а сумма - 982, 9 млрд грн (55,1% от суммы всех операций с карточками, по итогам первого полугодия 2019 этот показатель составлял 49,4%).

Также в Нацбанке отметили, что общее количество эмитированных платежных карт в Украине по состоянию на 1 июля составила 71,7 млн шт. Это на 4,9% больше по сравнению с январем 2020 года.

Также растет и сеть, где можно рассчитаться платежными карточками. За год количество субъектов хозяйствования, которые принимают платежные карты, выросла на 33,5%, почти до 297 тыс.

Экономическая правда

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НБУ

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