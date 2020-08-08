Аэропорт Борисполь нарастил пассажиропоток почти в 7 раз

Аэропорт Борисполь в июле 2020 года нарастил пассажиропоток почти в 7 раз по сравнению с июнем до 328,7 тыс человек.

Об этом передает avianews.com со ссылкой на пресс-службу предприятия.

Сообщается, что это произошло на фоне постепенного наращивания числа регулярных и чартерных рейсов из Киева как по внутренним, так и международным направлениям. Рейсы с туристами возобновлены в Болгарию, Турцию, Египет, Черногорию и Хорватию.

"Однако по сравнению с июлем 2019 года падение пассажиропотока в аэропорту Борисполь составило 79,8%.

Международными рейсами в июле 2020 года воспользовались 284,9 тыс. человек, внутренними — 43,8 тыс. человек, что на 81,2% и 60,4% меньше по сравнению с июлем 2019 года", - говорится в сообщении.

Для сравнения, международный пассажиропоток в июне 2020 года в аэропорту Борисполь составил 39,1 тыс. человек, внутренний — 9,3 тыс. человек.

Число рейсов за 7 месяцев 2020 года в аэропорту Борисполь составило 25 370, что на 59,1% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. 21 776 рейсов были международными (-59,9%), 3 594 рейса — внутренними (-53,6%).