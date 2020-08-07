"Киевхлеб" закрыл на карантин только пекарню, где зафиксировали вспышку коронавируса

Производитель хлеба и хлебобулочной продукции "Киевхлеб", на пекарни №8 которого зафиксировали коронавирус, работает в штатном режиме и не будет закрывать на карантин другие производственные площадки, кроме пекарни №8.

Об этом сообщила и.о. главы правления ЧАО "Киевхлеб" Елена Корень, передает пресс-служба компании.

По ее словам, благодаря бесконтактной автоматизированной технологии производства продукция компании остается максимально безопасной для потребителей.

"Действительно, во время регулярного тестирования было выявлено 37 случаев заболевания. Мы ежедневно проводим медосмотр и тестирование всех сотрудников. Все это компания проводит за свой счет. И вовремя выявленные случаи заболевания, о которых стало известно в пятницу - результат такого тестирования. Пекарню № 8 закрыли на карантин. Там проводятся дезинфекционные мероприятия", - сказала она.

По ее словам, больные, которые имели минимальные симптомы, оставались дома в течение нескольких дней - в соответствии с требованиями МЗ.

"Все контактные лица находятся на самоизоляции. Мы также проводим дополнительную к плановой дезинфекцию на других производственных площадках. Все подразделения работают в штатном режиме и имеют резервы для покрытия недостачи, вызванной введением карантина в пекарне №8", - добавила она.

Напомним:

На предприятии "Киевхлеб" зафиксировали вспышку коронавируса. Сначала с симптомами коронавируса к медикам обратились трое работников пекарни №8, тесты подтвердили в них COVID-19. После этого обследовали и протестировали всех 77 работников предприятия, 37 человек оказались инфицированными.

Сейчас цех-пекарню закрыли на карантин. Там проводят дезинфекцию. А все больные и контактные лица находятся на самоизоляции.

Экономическая правда