Курс валют: "черный" и наличный рынки, обменники

7 августа котировки гривни к доллару на межбанке по состоянию на 14:20 установились на уровне 27,63 - 27,65 гривни.

Об этом сообщает Finance.ua.

На 14:20 средние курсы валют на межбанке были следующими:

Доллар США - 27,63 - 27,65 гривни;

Евро - 32,66 - 32,68 гривни.

На наличном рынке котировки гривни к доллару составляют 27,54 - 27,75 гривни. Евро покупают по 32,28 гривни, продают по 32,83 гривни.

На "черном" рынке доллар торгуется по 27,59 - 27,67 гривни, евро - 32,51 - 32,60 гривни.

Средний курс в обменниках Украины: доллар - 27,60 - 27,66 гривни, евро - 32.50 - 32,64 гривни.

Напоминаем:

Национальный банк укрепил официальный курс гривни к доллару на 3 копейки, установив его на 7 августа на уровне 27,67 гривни.

Официальный курс гривни к евро установлен на уровне 32,79 евро (на 6 августа - 32,90 гривни).

7 августа котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 27,67 - 27,69 гривни.

Экономическая правда