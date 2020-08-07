"Новая почта" открывает новый сортировочный центр возле Харькова
Пятница, 7 августа 2020, 12:53
"Новая почта" открывает сортировочный центр возле Харькова мощностью 15 тысяч посылок в час.
Об этом сообщает соучредитель компании Владимир Поперешнюк в Facebook.
Поперешнюк отмечает, что терминал позволит ускорить и увеличить производительность доставки в Харьковском регионе.
Строительство завершает партнер-девелопер компании Лев-Логистик вместе с генподрядчиком Скорпион-РП.
Сортировочное автоматическое оборудование устанавливают нидерландский Vanderlande а также украинские компании Консорт и SBC.
Экономическая правда
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