Concert.ua оштрафовали на 700 тысяч за препятствование проверкам

Главное управление Госпродпотребслужбы в Киеве наложило штраф в 717 тысяч гривень на ООО "Концерт ЮА" за препятствование в осуществлении проверок.

Сообщается, что в адрес ведомства поступают многочисленные жалобы о возврате средств за концерты, которые не состоялись.

Чиновники пытались провести проверку деятельности Концерт ЮА, однако компания создавала препятствия во время проведения таких мероприятий, а также не предоставляли документы, справки, сведения и соответствующие материалы.

В Госпродпотребслужбе отмечают, что потребители могут вернуть свои средства через суд.

"Потребители не упускают возможности доказать свою правоту в судебном порядке. Специалисты ГУ Госпродпотребслужбе в г. Киеве, по запросу, могут предоставить исчерпывающие консультации по освещенных в обращениях вопросов", - сообщает начальник Управления защиты потребителей ГУ Держпродспоживслужбы в г.Киеве Дмитрий Тихомиров.

Экономическая правда