Курс валют на 7 августа: межбанк, "черный" и наличный рынки

7 августа котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 27,67 - 27,69 гривни.

Об этом сообщает Finance.ua.

На 10:45 средние курсы валют на межбанке были следующими:

Доллар США - 27,68 - 27,70 гривни;

Евро - 32,77 - 32,79 гривни.

На наличном рынке котировки гривни к доллару составляют 27,53 - 27,77 гривни. Евро покупают по 32,33 гривни, продают по 32,85 гривни.

На "черном" рынке доллар торгуется по 27,61 - 27,70 гривни, евро - 32,53 - 32,66 гривни.

Напомним:

Национальный банк укрепил официальный курс гривни к доллару на 3 копейки, установив его на 7 августа на уровне 27,67 гривни.

Официальный курс гривни к евро установлен на уровне 32,79 евро (на 6 августа - 32,90 гривни).

Экономическая правда