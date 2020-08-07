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Маск запустил очередную партию интернет-спутников 

Пятница, 7 августа 2020, 09:14
 

SpaceX Илона Маска успешно запустила ракету-носитель Falcon 9, отправив на орбиту очередную партию из 57 интернет-спутников в рамках миссии Starlink 9 v1.0.

Об этом сообщает ITC.

Помимо спутников, ракета Falcon 9 должна вывести на орбиту два малых космических аппарата дистанционного зондирования Земли Global-5 и 6 американской компании BlackSky. Они предназначены для осуществления мультиспектральной съемки Земли в оптическом диапазоне с разрешением около одного метра.

Это десятый запуск в интересах проекта Starlink, который изначально планировался на 22 июня, но несколько раз переносился по разным причинам. Прямая трансляция запуска ведется на YouTube-канале SpaceX.

В рамках миссии Starlink 7 на орбиту отправился первый спутник Starlink с кодовым именем VisorSat с развертываемым солнцезащитным козырьком для ограничения отражательной способности аппарата. 

Это нужно, чтобы спутники не мешали наблюдениям за звездным небом с земли. Все спутники Starlink 9 имеют это специальное покрытие.




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Маск SpaceX

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