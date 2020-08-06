НБУ укрепил официальный курс гривни

Национальный банк укрепил официальный курс гривни к доллару на 3 копейки, установив его на 7 августа на уровне 27,67 гривни.

Об этом говорится в данных регулятора.

Официальный курс гривни к евро установлен на уровне 32,79 евро (на 6 августа - 32,90 гривни).

Напомним:

6 августа котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 27,67 - 27,69 гривни.

6 августа котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 27,65 - 27,67 гривни.

Экономическая правда