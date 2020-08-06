"Антимонопольщики" оштрафовали УЗ на 18 миллионов за навязанную грузоперевозчикам услугу

Антимонопольный комитет признал дополнительную услугу "Укрзализныци" с подачи вагонов на малодеятельные станции необоснованным и наложил штраф на УЗ на 18 миллионов гривень.

Об этом сообщает пресс-служба АМКУ.

"В Комитет продолжают поступать заявления и обращения, в которых грузоотправители и грузополучателей жалуются, что "Укрзализныця" определила определенные железнодорожные станции, которые они используют для отправки или получения грузов, малодеятельных и в безальтернативном порядке предложило заключить дополнительное соглашение к договору об оказании услуг, введя услугу "Подача и уборка вагонов и контейнеров для погрузки или выгрузки на малодеятельных станции для выполнения коммерческих операций, а также работы по приему, выдачей, погрузкой и выгрузкой".

При введении такой услуги, ее стоимость составила 170,38 грн без НДС (204,46 грн с НДС) за 1 вагон/1 километр и в дальнейшем возрастала.

Поскольку такие действия АО "Укрзализныця" содержали признаки нарушения законодательства о защите экономической конкуренции, Комитет начал рассмотрение дела ", - говорится в сообщении.

Комитет установил, что "Укрзализныця" единолично, без просьбы грузовладельцев и без определения с ними методов согласования тарифа, в безальтернативном порядке ввело Услугу, установило стоимость на нее, а также определило основания для ее применения (применяется после заключения дополнительного соглашения), а подписание дополнительного соглашения о предоставлении Услуги является условием предоставления Обществом услуг перевозок грузов с/на малодеятельных грузовые станции, которую невозможно было бы установить при условиях существования значительной конкуренции на рынке.

"Укрзализныця" не смогла опровергнуть вывод Комитета о наличии и квалификацию совершенного нарушения.

Поэтому по результатам рассмотрения дела на заседании 06.08.2020 Комитет наложил УЗ штраф в 18,2 млн грн и обязал компанию "Укрзализныця" прекратить указанное нарушение.

Экономическая правда