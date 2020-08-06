Корпорация Microsoft готова предложить за TikTok до 30 миллиардов долларов — СМИ

Корпорация Microsoft ведет переговоры с китайской ByteDance о покупке TiTok и обсуждает сумму сделки в диапазоне 10-30 млрд долларов.

Об этом сообщает CNBC.

Отмечается, что если сделку утвердят, Microsoft уже договорился с правительством США о привозе кода TikTok из Китая в США в течение одного года.

По данным издания, министр финансов США Стивен Мнучин "глубоко вовлечен в процесс".

Переговоры между компаниями могут завершиться в течение 3 недель.

Microsoft подтвердила в своем блоге, что провела переговоры с материнской компанией TikTok ByteDance, чтобы приобрести ее бизнес в США, Канаде, Австралии и Новой Зеландии. Это единственный очевидный, ведущий участник торгов.

Напомним:

Вечером 31 июля издание New York Times сообщило, что американский технологический гигант Microsoft ведет переговоры о приобретении TikTok.

В это же день президент США Дональд Трамп заявил, что его администрация рассматривает возможность запрета китайской соцсети TikTok. Отмечается, что китайская компания представляет угрозу национальной безопасности США. Представители владельца приложения настаивают, что не предают данные пользователей официальному Пекину.

Работа китайской соцсети TikTok в США будет прекращена, если до 15 сентября она не будет продана американской компании, заявил президент США Дональд Трамп.

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Экономическая правда