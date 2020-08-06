Курс валют на 6 августа: межбанк, "черный" и наличный рынки
6 августа котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 27,65 - 27,67 гривни.
Об этом сообщает Finance.ua.
На 10:45 средние курсы валют на межбанке были следующими:
Доллар США - 27,69 - 27,71 гривни;
Евро - 32,83 - 32,86 гривни.
На наличном рынке котировки гривни к доллару составляют 27,54 - 27,78 гривни. Евро покупают по 32,36 гривни, продают по 32,91 гривни.
На "черном" рынке доллар торгуется по 27,62 - 27,69 гривни, евро - 32,53 - 32,70 гривни.
Напомним:
Национальный банк усилил официальный курс гривни к доллару на 12 копеек, установив его на 6 августа на уровне 27,70 гривни.
Официальный курс гривни к евро установлен на уровне 32,90 евро (на 5 августа - 32,72 гривни).
Экономическая правда
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