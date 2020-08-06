Курс валют на 6 августа: межбанк, "черный" и наличный рынки

6 августа котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 27,65 - 27,67 гривни.

Об этом сообщает Finance.ua.

На 10:45 средние курсы валют на межбанке были следующими:

Доллар США - 27,69 - 27,71 гривни;

Евро - 32,83 - 32,86 гривни.

На наличном рынке котировки гривни к доллару составляют 27,54 - 27,78 гривни. Евро покупают по 32,36 гривни, продают по 32,91 гривни.

На "черном" рынке доллар торгуется по 27,62 - 27,69 гривни, евро - 32,53 - 32,70 гривни.

Напомним:

Национальный банк усилил официальный курс гривни к доллару на 12 копеек, установив его на 6 августа на уровне 27,70 гривни.

Официальный курс гривни к евро установлен на уровне 32,90 евро (на 5 августа - 32,72 гривни).

Экономическая правда