Ferrexpo Жеваго резко сократила спонсорские платежи ФК "Ворскла"

За первое полугодие 2020 года спонсорские выплаты горнодобывающей компании Ferrexpo футбольному клубу "Ворскла", почетным президентом которой является мажоритарий компании Константин Жеваго, составляли 1,51 млн долларов, в общем закупка у клуба услуг рекламы, маркетинга и PR за указанный период обошлась в 2,15 млн долларов. За аналогичный период 2019 года сумма выплат составила 5,38 млн долларов.

Об этом говорится в полугодовом отчете Ferrexpo, передает "Интерфакс-Украина".

В отчете говорится, что продолжается начатое советом директоров расследование целевого использования выделенных на нужды "Ворсклы" спонсорских средств и кредита и соблюдения при этом законодательства и других требований. На время расследования выплаты прекращены.

Расследование проводится через комитет независимых директоров (Committee of Independent Directors, CID).

"Вместе с посторонними привлеченным юридическими консультантами и консультантами-криминалистами по бухгалтерии, CID запросил в ФК "Ворскла" и других третьих лиц информацию об использовании спонсорских средств", - говорится в документе.

Ранее международное рейтинговое агентство Standard&Poor's указала расследование спонсорских платежей ФК "Ворскла" среди причин снижения рейтинга Ferrexpo.

Агентство Moody's Investors Service, которое в середине июня повысило рейтинг Ferrexpo до "B2" с "B3", но ухудшило прогноз с "позитивного" до "негативного", также указало на этот случай в обосновании прогноза.

"Вместе с тем после публикации полугодового отчета и объявления дополнительных промежуточных дивидендов 6,6 центов на акцию (на общую сумму 38,79 млн долларов), акции компании в среду подорожали сразу на 12,95% - до GBP2,05 за акцию, что является рекордно высоким показателем с середины сентября прошлого года", - говорится в сообщении.

В компании напомнили, что начали расследование после обнаружения займа (16,98 млн долларов на конец 2019 года), предоставленного кипрской FC Vorskla Cyprus Limited компании Collaton Limited, связанной стороне группы. В отчете уточняется, что в прошлом компания Ferrexpo Middle East FZE осуществляла спонсорские выплаты FC Vorskla Cyprus Limited и украинскому ООО "ФК "Ворскла".

"Согласно документу, CID получил письменные подтверждения от ФК "Ворскла", FC Vorskla Cyprus Limited и Жеваго с подробным описанием использования - для реконструкции и строительства определенных ФК "Ворскла" стадионов и тренировочных площадок в Украине.

Кроме того, CID был проинформирован, что после завершения капитальных проектов эти активы будут подлежать продаже и обратной аренде, а вырученные средства будут использованы для полного погашения кредита Collaton Limited", - пишет "Интерфакс-Украина".

В Ferrexpo допускают, что в случае нарушения законодательства или других требований группа может понести ответственность, включая штрафы и пени, но отмечает, что сейчас отсутствует необходимость отражать их в финансовом отчете.