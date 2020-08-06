Instagram запустил свой аналог TikTok

Instagram 5 августа объявил о запуске нового сервиса для создания коротких видео - Instagram Reels.

Об этом сообщается в блоге соцсети.

Отмечается, что с помощью сервиса пользователь может создать короткое 15-секундное видео, используя различные визуальные эффекты, музыку или звуки, а также - функцию ускорения или замедления.

Кроме этого, можно объединять ранее созданные видеозаписи и создавать видео с помощью обратного отсчета. Ролики можно публиковать в ленте Instagram и в сториз.

Сервис 5 августа запустился в 50 странах, но нигде не указано, в каких именно.

В компании отмечают, что работать сервис будет в странах, где Facebook владеет правами на использование музыки.

Как отмечает AIN.UA, Украина в этот перечень не входит.

"Именно по этой причине пользователи из Украины смогут только просмотреть ролики Reels, однако не будут слышать музыку", - пишет издание.

Как пишет Reuters, запуск Reels обостряет конкуренцию между Facebook и TikTok, каждая из которых борется за внимание американских подростков.

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