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Официальный курс на 6 августа: гривня укрепилась к доллару, но ослабла к евро

Среда, 5 августа 2020, 19:25
 

Национальный банк усилил официальный курс гривни к доллару на 12 копеек, установив его на 6 августа на уровне 27,70 гривни.

Об этом говорится в данных регулятора.

Официальный курс гривни к евро установлен на уровне 32,90 евро (на 5 августа - 32,72 гривни).

Напоминаем:

Национальный банк ослабил официальный курс гривни к доллару на 8 копеек, установив его на 5 августа на уровне 27,82 гривни.

Официальный курс гривни к евро установлен на уровне 32,72 евро (на 4 августа - 32,52 гривни).

5 августа котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 27,76 - 27,79 гривни.

5 августа котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 27,65 - 27,67 гривни.

Экономическая правда

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