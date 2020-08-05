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Гривня на закрытии межбанка укрепилась к доллару

Среда, 5 августа 2020, 17:20
 

5 августа котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 27,65 - 27,67 гривни.

Об этом сообщает Finance.ua.

На 16:59 средние курсы валют на межбанке были следующими:

Доллар США - 27,65 - 27,67 гривни;

Евро - 32,88 - 32,90 гривни.

На наличном рынке котировки гривни к доллару составляют 27,56 - 27,81 гривни. Евро покупают по 32,25 гривни, продают по 32,81 гривни.

На "черном" рынке доллар торгуется по 27,61 - 27,63 гривни, евро - 32,44 - 32,61 гривни.

Напоминаем:

Национальный банк ослабил официальный курс гривни к доллару на 8 копеек, установив его на 5 августа на уровне 27,82 гривни.

Официальный курс гривни к евро установлен на уровне 32,72 евро (на 4 августа - 32,52 гривни).

5 августа котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 27,76 - 27,79 гривни.

Экономическая правда

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