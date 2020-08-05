Кабмин выделил 5,6 миллиона на приобретение жилья для переселенцев

Кабмин выделил 5,6 миллиона гривен на приобретение 18 квартир и одного дома для временного проживания примерно 55 внутренне перемещенных лиц.

Такое розпордження приняли на заседании правительства 5 августа, передает "Правительственный портал".

Отмечается, что за счет средств субвенции приобретут жилье в населенных пунктах Донецкой области: город Краматорск - 10 квартир, город Покровск - 8 квартир и Запорожской области: город Приморск - 1 дом.

"Всего в 2020 году за счет средств субвенции планируется приобрести ориентировочно 66 квартир и 9 домов для временного проживания примерно 235 внутренне перемещенных лиц.

Законом Украины "О Государственном бюджете на 2020 год" по бюджетной программе "Субвенция из государственного бюджета местным бюджетам на осуществление мероприятий по поддержке территорий, подвергшихся негативному влиянию в результате вооруженного конфликта на востоке Украины" предусмотрены расходы бюджета в сумме 20 млн гривен, главным распорядителем которых является Минреинтеграции", - говорится в сообщении.

Экономическая правда