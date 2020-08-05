Кабмин внес изменения в механизм ПСО на рынке электроэнергии

Кабмин внес змны в механизм спецобязательств участников рынка электрической энергии - постановлением предусматривается, что "Энергоатом" будет продавать электроэнергию в объемах, необходимых для нужд населения на территории ОЭС Украины, по цене 10 грн за МВт, а остальной объем - на разных сегментах рынке на рыночных условиях.

Об этом сообщает "Правительственный портал".

По словам премьера Дениса Шмыгаля, это будет способствовать тому, чтобы украинский бизнес получил электроэнергию по лучшей цене, а соответственно - был более конкурентоспособным.

"Мы увеличиваем объем электрической энергии, который государственные компании "Энергоатом" и "Укргидроэнерго" смогут продавать по двусторонним договорам и на других сегментах рынка. Это, в частности, улучшит финансовую ситуацию указанных государственных предприятий", - пояснил он.

"50% электроэнергии, производимой предприятием, будет поставляться для нужд населения, чтобы максимально снизить конечную цену. При этом предприятие получит возможность реализовывать около 40% своей электроэнергии на рыночных условиях.

Это позволит "Энергоатому" получать прибыль, своевременно выплачивать зарплату, вовремя производить ремонтные программы", - рассказал Шмыгаль.

Экономическая правда