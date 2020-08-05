В замминистры промышленности идет экс-чиновник, семья которого замешана в "распиле" госсредст

Бывший первый замминистра промышленной политики в правительствах Тимошенко (2007-10 годы) и Азарова (2010-2011 годы), а также бывший нардеп Виталий Немилостивый (2012-14 годы) претендует на должность замминистра по вопросам стратегических отраслей промышленности.

Об этом говорится в декларации об имуществе и доходах Немилостивого за 2019-й год на сайте НАПК, которую он подал в конце июля сообщает StateWatch.

В частности Виталий Немилостивый задекларировал, что на 50% владеет частной фирмой ООО "ЧАО Харьковский завод транспортного оборудования". Остальные 50% принадлежат сыну Евгению Немилостивый.

Данная фирма упоминается в досудебном расследовании СБУ в уголовном производстве №22017220000000147 с 2017 года.

По данным следователей в течение 2015-16 годов связанные между собой фирмы ООО "ЧАО Харьковский завод транспортного оборудования" и ООО "Машгидропривод" на выполнение опытно-конструкторских работ в рамках договоров с ГП КБ "Южное" получили 15 млн грн, которые в дальнейшем перечислили фиктивным фирмам.

Работы выполнялись, в частности, государственным предприятием "Харьковский завод транспортного оборудования", название которого использовал при регистрации собственного ООО Немилостивый.

Также ООО "Машгидропривод" в течение 2015-2017 годов в адрес государственного предприятия "Луч" поставило продукции и оказано услуг по разработке конструкторской документации на сумму 34 млн грн при выполнении ракетостроительных программ.

Из них 4,9 млн грн по версии следователей были присвоены должностными лицами ООО "Машгидропривод" путем перевода средств в наличность.

Согласно данным аналитической платформы YouControl бенефициаром ООО "Машгидропривод" является кипрская компания NVED INVEST LTD, принадлежащей сыну кандидаты на замминистра Евгений Немилостивый.

В другом уголовном производстве №42018220750000029 от 2018 года харьковской полиции расследуется как частная фирма-двойник ООО "ЧАО Харьковский завод транспортного оборудования" нанесла ущерб государственному одноименному предприятию.

По данным следствия в 2004 году часть основных средств государственного "ХЗТУ", в период санации предприятия, была передана на ответственное хранение в частной фирме "ХЗТУ".

В частности переданы технические паспорта на производственные помещения в г.Харьков.

В 2018 году была назначена инвентаризация основных средств государственного предприятия. Однако, охрана частной фирмы Немилостивого не пустила инвентаризационную комиссию на территорию, принадлежащую государственному заводу.

В течение 2006 года Немилостивый работал первым заместителем гендиректора на том же заводе им. В.А. Малышева, а в начале 2007 года стал и.о. гендиректора завода.

В 2012 году Виталий Немилостивый избирался народным депутатом от "Батькивщины", однако скоро покинул одноименную фракцию.