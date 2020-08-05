Официальный курс: гривня и дальше ослабевает
Среда, 5 августа 2020, 09:00
Национальный банк ослабил официальный курс гривни к доллару на 8 копеек, установив его на 5 августа на уровне 27,82 гривни.
Об этом говорится в данных регулятора.
Официальный курс гривни к евро установлен на уровне 32,72 евро (на 4 августа - 32,52 гривни).
Напомним:
4 августа котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 27,76 - 27,79 гривни.
Экономическая правда
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