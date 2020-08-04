Межбанк: гривня укрепилась к доллару и евро

4 серпня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановились на рівні 27,76 - 27,79 гривні.

Про це повідомляє Finance.ua.

На 16:59 середні курси валют на міжбанку були наступними:

Долар США - 27,76 - 27,79 гривні;

Євро – 32,54 - 32,57 гривні.

На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 27,63 – 27,88 гривні. Євро купують по 32,25 гривні, продають по 32,75 гривні.

На "чорному" ринку долар торгується по 27,67 - 27,74 гривні, євро - 32,39 - 32,53 гривні

Нагадуємо:

4 серпня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановились на рівні 27,84 - 27,86 гривні.

Національний банк послабив офіційний курс гривні до долара на 7 копійок, встановивши його на 4 серпня на рівні 27,74 гривні.

Офіційний курс гривні до євро встановлений на рівні 32,52 євро (на 3 серпня - 32,78 гривні).

Экономическая правда