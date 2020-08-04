Неизвестные совершили диверсию с вагонами ОГХК, на предприятии подозревают экс-менеджеров

4 августа в 2:20 на железнодорожной станции "Верховцево" злоумышленники высыпали из 10 вагонов-хопперов "Объединенной горно-химической компании" ильменитовый концентрат, который отгружался по контракту с американским холдингом Chemours.

Об этом сообщает пресс-служба госкомпании.

Концентрат направлялся к Одесскому морскому торговому порту.

По факту совершения преступления против государственного предприятия с целью поиска злоумышленников ОГХК обратилась в правоохранительные органы.

"Мы расцениваем открытие вагонов-хопперов как действие, совершенное умышленно для дестабилизации производственного процесса на предприятиях ОГХК и срыва поставки продукции международном контрагенту. Очень интересно, что на прошлой неделе предыдущее руководство ОГХК распространило информацию о якобы срыве контракта ОГХК с Chemours, а сегодня мы узнали о хорошо спланированной диверсии", - сообщил Питер Дэвис, и.о. председателя правления АО "ОГХК".

В госкомпании напоминают, что экс-руководство ОГХК ранее распространило фейковую информацию о невыполнении ОГХК обязательства перед международным контрагентом Chemours, входящей в холдинг Dupont.

В ОГХК отмечают, что не прекращали сотрудничать с потребителем, а наоборот - стороны договорились об отгрузке продукции по цене на 24% выше.

Экономическая правда