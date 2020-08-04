Курс валют: "черный" и наличный рынки, обменники

4 августа котировки гривни к доллару на межбанке по состоянию на 13:50 установились на уровне 27,83 - 27,85 гривни.

Об этом сообщает Finance.ua.

На 13:50 средние курсы валют на межбанке были следующими:

Доллар США - 27,83 - 27,85 гривни;

Евро - 32,75 - 32,78 гривни.

На наличном рынке котировки гривни к доллару составляют 27,66 - 27,91 гривни. Евро покупают по 32,26 гривни, продают по 32,80 гривни.

На "черном" рынке доллар торгуется по 27,73 - 27,81 гривни, евро - 32,44 - 32,57 гривни.

Средний курс в обменниках Украины: доллар - 27,70 - 27,78 гривни, евро - 32,44 - 32,57 гривни.

Напомним:

Национальный банк ослабил официальный курс гривни к доллару на 7 копеек, установив его на 4 августа на уровне 27,74 гривни.

Официальный курс гривни к евро установлен на уровне 32,52 евро (на 3 августа - 32,78 гривни).

3 августа котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 27,71- 27,74 гривни.

3 августа котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 27,84 - 27,86 гривни.

Экономическая правда