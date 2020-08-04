Курс валют: "черный" и наличный рынки, обменники
4 августа котировки гривни к доллару на межбанке по состоянию на 13:50 установились на уровне 27,83 - 27,85 гривни.
Об этом сообщает Finance.ua.
На 13:50 средние курсы валют на межбанке были следующими:
Доллар США - 27,83 - 27,85 гривни;
Евро - 32,75 - 32,78 гривни.
На наличном рынке котировки гривни к доллару составляют 27,66 - 27,91 гривни. Евро покупают по 32,26 гривни, продают по 32,80 гривни.
На "черном" рынке доллар торгуется по 27,73 - 27,81 гривни, евро - 32,44 - 32,57 гривни.
Средний курс в обменниках Украины: доллар - 27,70 - 27,78 гривни, евро - 32,44 - 32,57 гривни.
Напомним:
Национальный банк ослабил официальный курс гривни к доллару на 7 копеек, установив его на 4 августа на уровне 27,74 гривни.
Официальный курс гривни к евро установлен на уровне 32,52 евро (на 3 августа - 32,78 гривни).
3 августа котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 27,71- 27,74 гривни.
3 августа котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 27,84 - 27,86 гривни.
Экономическая правда
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