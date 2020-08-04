Рабочий день во время пандемии на 48 минут длиннее – исследование
Во время пандемии рабочий день в 48,5 минут длиннее и имеет больше встреч, но продолжительность встреч сократилась.
Об этом свидетельствуют результаты исследования, которое провело Национальное бюро экономических исследований.
Отмечается, что увеличение рабочего дня связано с тем, что компании перевели своих сотрудников на удаленную работу - те меньше времени тратят на дорогу до работы, но при этом возросло количество совещаний на 1 человека.
По сравнению с "докоронавирусными" временами количество совещаний на одного человека выросло на 12,9%, а количество участников каждого совещания - на 13,5%. Но продолжительность встреч сократилась на 20,1%, и поэтому общее время, которое человек проводит на совещаниях, сократилось на 11,5%.
В ходе исследования анализировался рабочий процесс более 3,1 миллиона человек в 16 крупных мегаполисах в Северной Америке, Европе и на Ближнем Востоке.
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