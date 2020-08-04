Завершение инвентаризации государственных сельхозземель отсрочат на 2 месяца

Завершение инвентаризации сельскохозяйственных земель государственной собственности отсрочат до 21 сентября 2020 года из-за пандемии коронавируса и карантинных ограничений.

Об этом сообщил в Facebook глава Госгеокадастра Роман Лещенко.

"К сожалению, из-за COVID-19 и карантинных ограничений, которые были введены по всей стране, этот процесс затянулся. Все исполнители признали, что не смогли выполнить свои обязательства до 20 июля, как предполагалось подписанными соглашениями.

Из-за карантина и наличия большого количества обжалований тендерных закупок к Антимонопольному комитету, заключение договоров состоялось лишь в мае-июне, а не в марте. В силу этих обстоятельств инвентаризация стартовала на 2 месяца позже, чем запланировано", - написал он.

По его словам, по результатам совещания с представителями компаний, которые победили в тендерах на проведение государственной инвентаризации земель, решили согласовать с Кабмином отсрочку завершения инвентаризации сельхозземель государственной собственности до 21 сентября 2020 года.

"Исполнители заверили, что в двухмесячный срок работы будут выполнены. В противном случае они будут нести юридическую ответственность, в том числе - жесткие финансовые санкции, предусмотренные действующими договорами", - добавил Лещенко.

Экономическая правда