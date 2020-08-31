"Доступные кредиты 5-7-9%": За прошедшую неделю банки выдали 159 кредитов

За прошедшую неделю уполномоченные банки в рамках госпрограммы "Доступные кредиты 5-7-9%" выдали 159 займов на 584 млн грн.

Об этом сообщает пресс-служба Минфина.

Отмечается, что 490 млн гривен были выданы в качестве рефинансирования предварительно полученных займов.

Всего, по состоянию на 31 августа 2020 года, уже выдано 2603 кредитов на общую сумму 6,130 миллиарда гривен. Из них - рефинансировано кредитов на 4,937 миллиарда гривен и выдано инвестиционных кредитов на 1,072 миллиарда гривен. На пополнение оборотных средств предприниматели уже получили займов на сумму 120 миллионов гривен.

"Лидерами по сумме заключенных договоров в рамках программы "Доступные кредиты 5-7-9%" остаются коммерческие банки.

В частности, на первом месте с суммой в 1,327 миллиарда гривен - Райффайзен Банк Аваль. На втором - Креди Агриколь Банк, клиенты этого банка в рамках программы "Доступные кредиты 5-7-9%" получили займов на сумму в 854,298 миллиона гривен. И на третьем месте - Кредобанк с суммой в 795,832 миллиона гривен", - говорится в сообщении.

Экономическая правда