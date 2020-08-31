НБУ определил курс гривни на первый день сентября
Понедельник, 31 августа 2020, 18:40
Национальный банк ослабил официальный курс гривни к доллару на 8 копеек, установив его на 1 сентября на уровне 27,56 гривни.
Об этом говорится в данных регулятора.
Официальный курс гривни к евро установлен на уровне 32,89 евро (на 31 августа - 32,73 гривни).
Напомним:
31 августа котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 27,47 - 27,50 гривни.
31 августа котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 27,54 - 27,57 гривни.
Экономическая правда
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