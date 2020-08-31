В ЕС начинает действовать новое законодательство по контролю безопасности и экологичности авто

В ЕС завтра, 1 сентября, вступает в силу новое законодательство по контролю безопасности и экологичности новых автомобилей, принятое в мае 2018 года.

Как пишет "Европейская правда", об этом говорится в сообщении на сайте ЕК.

Согласно нововведениям, надзор в сфере существенно усилится. "Новое законодательство улучшит качество и независимость сертификации и тестирования авто, усилит проверки автомобилей, которые уже есть на рынке ЕС и усилит систему контроля на европейском уровне в целом", - отмечают в Прессрелизы Еврокомиссии.

"Отныне Еврокомиссия сможет проводить проверки (новых) авто, инициировать отзыв автомобилй в рамках всего ЕС и накладывать штрафы в размере до 30 тыс. евро за автомобиль, если правила нарушены ... Это должно повысить уверенность потребителей, усилить единый рынок и поддержать в долгосрочной перспективе глобальную конкурентоспособность европейской автомобильной индустрии", - отмечает еврокомиссар по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретон.

Среди ключевых нововведений - новая система независимого тестирования автомобилей перед допуском на рынок, в том числе дополнительный пересмотр разрешений на эксплуатацию, выданных национальными органами.

Во-вторых, это контроль за автомобилями, которые уже попали на рынок. Предполагается, что страны-члены должны будут регулярно осуществлять проверку определенного количества автомобилей и принимать меры против нарушителей, не дожидаясь реакции органа, выдавшего разрешение на эксплуатацию.

Кроме того, Еврокомиссия сможет осуществлять проверки автомобилей, отзывать модели, в которых обнаружили проблемы, в пределах всего ЕС и наказывать производителей штрафами на суммы до 30 тысяч евро за каждый автомобиль, не соответствующий нормам и стандартам ЕС по безопасности и экологии. До сих пор такие меры могли применять только национальные органы власти.

Новые правила Еврокомиссия предложила еще в 2016 году, на фоне скандала с "дизельгейтом". Напомним, речь идет об установке на автомобилях Volkswagen с дизельными двигателями программного обеспечения, которое искажало данные о выхлопах.

Европарламент и Совет ЕС одобрили новое законодательство в 2018 году.

Европейская правда