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Задолженность украинцев за комуслуги в июле сократилась на 3,6%

Понедельник, 31 августа 2020, 17:50
 

Украинцы в июле 2020 года заплатили за жилкомуслуги 9,3 млрд грн, при этом задолженность населения по оплате комуслуг сократилась на 3,6% к июню и составляет 50,5 млрд грн (без учета электроэнергии).

Об этом свидетельствуют данные Госкомстата.

В июле украинцы уплатили 9,3 млрд грн - это составляет 119,5% начисленной за этот месяц суммы. За поставки электроэнергии заплатили 5,3 млрд грн.

При этом, самый высокий уровень оплаты жилкомуслуг в июле 2020 года зафиксировали в Ровенской (131,3% суммы начислений, в счет погашения долгов предыдущих периодов), Киевской (130%), Житомирской (129,7%) и Черкасской (128,5%) областях.

Самый низкий уровень оплаты - в Волынской, Днепропетровской, Запорожской, Луганской, Николаевской, Одесской и Херсонской областях (106-116% суммы начислений).

Данные приведены без учета аннексированного Крыма и Севастополя, а также части временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей.

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Экономическая правда

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ЖКХ комуслуги

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