Все разделы
Укр / Рус

Украина вошла в топ-3 стран-производителей картофеля

Понедельник, 31 августа 2020, 17:24
 

Украина на третьем месте среди стран-производителей картофеля с показателем 23 млн тонн урожая собранного за 2019-й год.

Об этом сообщает potatonewstoday, пишет agronews.ua.

К числу стран с наибольшим объемом производства картофеля в 2019 году также вошли Китай (93 млн тонн) и Индия (51 млн тонн).

Вместе с Украиной, на эти страны пришлось 45% общемировой доли производства картофеля.

Около четверти мирового объема урожая картофеля пришлось на: Россию, США, Бангладеш, Германию, Францию, Польшу, Нидерланды, Канаду и Беларусь.

В 2019 году общемировой урожай картофеля составил 371 млн тонн, что на 2,1% больше аналогичного показателя прошлого сезона.

В стоимостном выражении мировой рынок картофеля в 2019 вырос на 6%, достигнув 140,5 млрд долларов.

Отмечается также, что в 2019 году объем отгрузки картофеля за границу вырос на 4,9%, достигнув показателя в 15 млн тонн.

В экспорте картофеля лидировали:Франция - 3,5 млн тонн;Германия - 1,9 млн тонн;Нидерланды - 1,8 млн тонн;Бельгия - 1 млн тонн;Египет - 0,7 млн тонн.

На перечисленные страны пришлось 60% общемирового экспорта картофеля.

Читайте нас также в Telegram. Подписывайтесь на наши каналы "УП. Кляті питання" и "УП. Off the record"

агросектор экспорт

powered by lun.ua
Материалы по теме
Зеленский пообещал помочь улучшить кредитования для агробизнеса 29 августа 2020, 13:52
Вертикальные фермы в Украине: что, где и почем 27 августа 2020, 08:30
Минэкономики направило 323 миллиона с/х производителям на частичную компенсацию процентов по кредитам 26 августа 2020, 15:58
Экономическая правда
Укр / Рус
Поиск на сайте
Подпишитесь на наши уведомления!