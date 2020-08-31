Закрытие межбанка: гривня немного ослабла
Понедельник, 31 августа 2020, 17:25
31 августа котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 27,54 - 27,57 гривни.
Об этом сообщает Finance.ua.
На 16:55 средние курсы валют на межбанке были следующими:
Доллар США - 27,54 - 27,57 гривни;
Евро - 32,85 - 32,88 гривни.
На наличном рынке котировки гривни к доллару составляют 27,40 - 27,63 гривни. Евро покупают по 32,30 гривни, продают по 32,81 гривни.
На "черном" рынке доллар торгуется по 27,50 - 27,56 гривни, евро - 32,39 - 32,57 гривни.
Напомним:
31 августа котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 27,47 - 27,50 гривни.
Экономическая правда
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