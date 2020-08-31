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Нацбанк за месяц пополнил резервы на 460 миллионов долларов

Понедельник, 31 августа 2020, 16:46
 

За август Национальный банк выкупил на межбанковском валютном рынке 460,5 миллионов долларов.

Об этом сообщает глава Совета НБУ Богдан Данилишин в Facebook.

"Стабилизация валютных поступлений в Украину способствовала сглаженной работе валютного рынка и сделать возможным покупки Национальным банком избытка предложения иностранной валюты на межбанковском рынке.

Чистая покупка иностранной валюты Национальным банком в августе составила 460,5 млн. долларов, с начала года - 1,2 млрд. долларов ", - пишет Данилишин.

Экономическая правда

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НБУ

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