УЗ прекращает грузоперевозки маршрутными поездами

"Укрзализныця" с 18 сентября 2020 включительно прекращает действие договора о перевозке грузов на особых условиях - по расписанию движения маршрутных поездов.

Об этом сообщается на сайте филиала компании "Центр транспортной логистики".

"Сообщение может быть отозвано в случае изложения договора в новой редакции", - говорится в сообщении.

Филиал "ЦТЛ" 28 августа сообщил заказчикам о прекращении действия указанного договора.

В УЗ напомнили, что в мае Антимонопольный комитет обнаружил, что активное внедрение "Укрзализныцей" грузоперевозок по графику маршрутных поездов позволило сократить сроки доставки для одних клиентов, но негативно отразилось на перевозках для других компаний. АМКУ рекомендовал УЗ создать равные условия для всех участников рынка железнодорожных грузоперевозок.

В компании назвали позицию АМКУ односторонней. В УЗ также заверили, что услуга перевозки грузов по расписанию движения маршрутных поездов никоим образом не влияет и не может влиять на нормативные сроки доставки грузов.

Экономическая правда