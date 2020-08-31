Госбанки уменьшили портфель неработающих кредитов на 6 миллиардов – Минфин

Госбанки продолжают уменьшать портфель неработающих кредитов (NPL) - по итогам 1 полугодия 2020 года объем NPL сократился на 6,1 млрд грн до 391 млрд грн, а их доля в кредитном портфеле сектора снизилась до 63,1%.

Об этом сообщает пресс-служба Минфина.

"В отраслевом разрезе наибольший объем неработающих кредитов банков государственного сектора традиционно сконцентрирован в оптовой и розничной торговле, производстве химических веществ и химической продукции, производстве пищевых продуктов, металлургическом производстве.

В первом полугодии 2020 года банками государственного сектора было проведено реструктуризаций NPL на сумму 14 млрд грн, сокращен объем просроченной задолженности на 2,6 млрд грн, списано 26 млрд грн неработающих кредитов за счет резервов", - говорится в сообщении.

Отмечается, что для снижения доли проблемных кредитов банки государственного сектора также вели активную претензионно-исковую работу по взысканию задолженности.

По состоянию на 1 июля 2020 года в судах находились более 57 тысяч исков банков на совокупную сумму 38 млрд грн. В первом полугодии было подано 29 тысяч новых исков в суд на сумму около 10 млрд гривен.

"По 54 тысячах дел было вынесено решение о взыскании в пользу государственных банков 8 миллиардо гривен. Было открыто 164 тысячи исполнительных производств на общую сумму 72 млрд грн", - добавили в Минфине.

Экономическая правда