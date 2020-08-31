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НБУ изменил условия предоставления лицензий инкассаторам

Понедельник, 31 августа 2020, 13:11
 

Нацбанк уточнил процедуру лицензирования юрлиц, которые намерены предоставлять банкам услуги по инкассации.

Об этом сообщает пресс-служба регулятора.

В частности:

  • Дополнительно урегулирован вопрос о возвращении оплаты заявителю в случае отказа в выдаче лицензии или в получении согласования Нацбанка на осуществление операций по обработке и хранению наличных.
  • Установлены требования к юридическому лицу страховать полный объем наличности, которой будет обрабатываться и храниться.
  • Отныне юридическое лицо обязано сообщать НБУ в случае открытия новых обособленных подразделений для обработки и хранения наличности.

"Такие изменения сделают понятной процедуру лицензирования юридических лиц, которые намерены предоставлять банкам услуги по инкассации и осуществлять операции по обработке и хранению наличных, а также способствовать защите интересов их клиентов", - пояснили в НБУ.

Отмечается, что соответствующие нормы содержит постановление Правления НБУ от 25 августа 2020 № 125 "О внесении изменений в Положение о порядке выдачи юридическим лицам лицензии на предоставление банкам услуг по инкассации".

Экономическая правда

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