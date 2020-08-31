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Мобильные операторы запустили 4G еще на 7 станциях киевского метро

Понедельник, 31 августа 2020, 12:13
 

Мобильные операторы "Киевстар", "Vodafone Украина" и lifecell совместно с компанией Huawei запустили 4G-связь еще на семи станциях киевского метро и в тоннелях между ними.

Об этом сообщил оператор "Vodafone Украина" передает Интерфакс-Украина.

В понедельник, в частности, 4G появился на станциях: "Крещатик", Площадь Льва Толстого", "Олимпийская", "Палац Украина" и "Палац Спорту", а также "Кловская" и "Печерская".

Вместе с теми станциями, которые были запущены ранее, 4G-сеть мобильных операторов уже работает на 22 станциях из 46 подземных.

Согласно релизу, покрыть 4G-сетью все станции метро планируется до конца этого года.

Как сообщалось, 4G на первой станции метро ("Академгородок") операторы запустили в марте.

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мобильная связь 4G Киев

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