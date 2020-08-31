У Ахметова прокомментировали закрытие дела по "Роттердам+"

Компания "ДТЭК" Рината Ахметова считает, что закрытие дела по "Роттердам +", решение о котором приняла Специализированная антикоррупционная прокуратура, подтвердило законность применения принципа импортного паритета и беспочвенность ранее выдвинутых подозрений.

Об этом сообщает пресс-служба компании.

"Это решение в очередной раз подтвердило, что порядок формирования прогнозной цены на электроэнергию в 2016 году определил прозрачные правила работы на оптовом рынке электроэнергии, которые до этого не применялись.

...Целесообразность использования принципа импортного паритета и соответствие методики ценообразования на энергетический уголь в Украине практикам европейских стран, были подтверждены международными исследованиями", - говорится в сообщении.

Компания ожидает, что решение прокуратуры о закрытии дела прекратит безосновательные обвинения, которые наносят ущерб репутации компании и ее сотрудников.

Также ДТЭК рассматривает возможность защиты репутации компании и своих сотрудников, подвергшихся необоснованного преследования в рамках этого уголовного производства в судебном порядке.

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Предыстория:

Национальное антикоррупционное бюро заявляет, что еще 2 дня назад прокурор САП обсуждал на совещании, как лучше двигаться по делу, а теперь решил закрыть его "по непонятным причинам".

В декабре 2016 года Окружной административный суд города Киева отказал в иске к Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, которым истец просил признать незаконным постановление НКРЭКУ об утверждении формулы "Роттердам+". Апелляционный админсуд и Высший админсуд оставили решение без изменений.

В января 2020 года истец подал в ОАСК заявление о пересмотре решения об отказе по вновь открывшимся обстоятельствам, но суд вернул заявление, поскольку, по его мнению, заявитель не является участником дела. Истец подал апелляцию на такое решение и 10 марта суд ее удовлетворил. Также суд вернул заявление о пересмотре решения для продолжения рассмотрения его судьей ОАСК.

В марте 2016 года Нацкомиссия утвердила новую методику определения оптовой рыночной цены на электроэнергию. Согласно с не, стоимость угля в производстве угольно-тепловой генерации считалась по формуле "стоимость угля в порту Роттердам плюс стоимость его доставки в Украину".

Из-за применения новой формулы тепловые генерации, в том числе генерации ДТЭК Рината Ахметова и государственное "Центрэнерго", стали продавать электроэнергию дороже.

Формула утратила силу с 1 июля этого года в связи с переходом Украины на новый рынок электроэнергии.