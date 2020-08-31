Курс валют на 31 августа: межбанк, "черный" и наличный рынки
Понедельник, 31 августа 2020, 11:25
31 августа котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 27,47 - 27,50 гривни.
Об этом сообщает Finance.ua.
В 11:10 средние курсы валют на межбанке были следующими:
Доллар США - 27,53 - 27,56 гривни;
Евро - 32,74 - 32,78 гривни.
На наличном рынке котировки гривни к доллару составляют 27,39 - 27,62 гривни. Евро покупают по 32,28 гривни, продают по 32,76 гривни.
На "черном" рынке доллар торгуется по 27,49 - 27,57 гривни, евро - 32,41 - 32,52 гривни.
Экономическая правда
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