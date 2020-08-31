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Банки снизили депозитные ставки

Понедельник, 31 августа 2020, 10:55
 

За последние три недели ставки по депозитам в украинских банках опустились для всех валют. 

Об этом свидетельствует обзор актуальных депозитных программ в банках, проведенный Liga.net

Максимально подешевели вклады в гривне на сроки до месяца - на 0,11 п.п. до 6,76% годовых. Следующими потеряли в цене сбережения на период от 3 до 6 месяцев (на 0,05 п.п. до 7,63% годовых). 

Доходность вкладов на период от месяца до трех опустилась на 0,01 п.п. до 6,34% годовых. Остальные сроки не претерпели изменений в ставках. Бессрочные сбережения предлагают 4,91% годовых, а депозиты периодом от полугода до года - 8,08% годовых. Средняя ставка для депозитов сроком свыше года составляет 8,12% годовых.

В долларах максимально упала средняя ставка по депозитам сроком от полугода до года (на 0,03 п.п. до 1,28% годовых). Синхронно подешевели вклады на сроки свыше трех месяцев и свыше года (на 0,02 п.п. до 0,93% и до 1,75% годовых соответственно). 

Бессрочные сбережения по-прежнему предлагают 0,46% годовых, а вклады на период менее месяца – 0,47% годовых. Доходность депозитов периодом от месяца до трех составляет 0,55% годовых.

На прежнем уровне остались средние ставки для бессрочных сбережений в евро (0,24%), а также вкладов периодом менее месяца (0,25%), от месяца до трех (0,48%) и от 3 месяцев до полугода (0,62%). 

Синхронно, на 0,02 п.п. опустилась доходность для сроков свыше полугода (0,88%) и свыше года (1,05%).

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