Стартап Илона Маска показал работу нейроинтерфейса на свинье

Нейротехнологический стартап Neuralink Илона Маска показал работу нейроинтерфейса на свинье, с помощью вживленного имплантата удалось считать активность нейронов ее мозга со всех каналов.

Об этом пишет The verge со ссылкой на презентацию, которая проходила на YouTube-канале компании.

Издание отмечает, что это не первое подобное устройство компании, конструкция сильно изменилась с прошлого года, поэтому его не видно на животном. Само устройство стало гораздо компактнее, его размер — 23х8 мм. Теперь оно выполнено в форме монеты и предназначено для размещения на одном уровне с черепом под кожей.

Разработчики сократили количество используемых электродов втрое — с 3072 до 1024. Устройство заряжается за ночь посредством магнитной зарядки. Для обмена данными в новом поколении уже используется беспроводной интерфейс, а не USB-C. Радиус работы — 5-10 метров.

Издание отмечает, Neuralink не изобрела интерфейсы мозг-компьютер — они существуют и имплантируются людям с 2006 года. Главный вклад компании в технологию — тонкие гибкие провода, которые покрыты электродами для регистрации активности мозга.

У нитей больше электродов, чем у других систем. То есть, их пропускная способность гораздо выше. Кроме того, они не наносят такие серьезные повреждения, как жесткие иглы. Однако посторонние предметы в мозге со временем разрушаются, а более мелкие разрушаются быстрее.