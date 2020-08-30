Главы Федеральных резервных банков: восстановление экономики США будет медленным

Главы Федеральных резервных банков Кливленда и Филадельфии Лоретта Местер и Патрик Харкер заявили, что не ожидают быстрого восстановления американской экономики после коронакризиса.

Об этом они заявили выступая на CNBC.

"Я уверена, что восстановление будет медленным, новые сложности еще впереди", - заявила Местер.

По ее словам, потребуется некоторое время, чтобы понять, как будет развиваться ситуация дальше, и "стимулирующая монетарная политика будет очень важна в этот период".

Харкер, также отметил сигналы некоторого улучшения ситуации на рынке труда, добавив при этом, что положительный импульс уже замедлился. Сокращение выплат безработным, по его словам, окажет давление на потребительские расходы.