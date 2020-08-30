Лоу-кост Eurowings ввел услугу запрета покупки соседнего кресла

Авиакомпания Eurowings ввела сбор за возможность оставить соседнее кресло свободным.

Об этом пишет avianews.

В рамках тестового периода за последние несколько недель, в течение которого новая услуга активно не рекламировалась и предлагалась только через колл-центр, ее приобрели более 5000 раз.

"Наши пассажиры часто хотят больше комфорта и дистанции на борту. Концепция ультра-лоу-костов с начала коронакризиса больше не работает, по крайней мере на нашем домашнем рынке в Германии.

Поэтому мы допускаем, что свободные средние кресла станут важной частью сервиса путешествий в будущем", — заявил глава Eurowings Йенс Бишоф.

Теперь пассажир Eurowings может заблокировать соседнее кресло, купив билет по любому классу бронирования.

Услуга предоставляется по цене от 18 евро, но только на европейских рейсах. Сейчас ее можно забронировать только через колл-центр авиакомпании. В сентябре данная опция станет доступной для заказа на сайте.

При этом Eurowings гарантирует, что не перепродаст свободное кресло другому пассажиру.

До этого лоу-кост гарантировал свободное соседнее кресло только пассажирам, купившим билет по самому дорогому тарифу BIZ class.