Шмыгаль: ожидаем, что уже в 2022 средние зарплаты по стране будут на уровне 15 тысяч

Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что ожидает уже в 2022 средние зарплаты по стране будут на уровне 15 тысяч.

Об этом он написал в Facebook

Также он отметил, что в июне средние реальные зарплаты превысили докризисный уровень и составили 11,6 тыс гривен. "Экономика начала восстанавливаться, а люди возвращаться на работу", - написал он.

Также по его словам промышленность в июле продолжила демонстрировать рост (+ 1,4% по сравнению с июнем этого года).

"Из-за пика экономического коронакризиса в марте и апреле промышленное производство все еще демонстрирует падение год к году. Однако последние 3 месяца восстановления дают надежду, что мы начали устойчивое тренд на рост", - резюмировал премьер-министр.