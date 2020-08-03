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Официальный курс на 4 августа: гривня укрепилась к евро, но ослабла к доллару

Понедельник, 3 августа 2020, 19:45
 

Национальный банк ослабил официальный курс гривни к доллару на 7 копеек, установив его на 4 августа на уровне 27,74 гривни.

Об этом говорится в данных регулятора.

Официальный курс гривни к евро установлен на уровне 32,52 евро (на 3 августа - 32,78 гривни).

Напоминаем:

Национальный банк укрепил официальный курс гривни к доллару на 2 копейки, установив его на 3 августа на уровне 27,67 гривни.

Официальный курс гривни к евро установлен на уровне 32,78 евро (на 31 июля - 32,54 гривни).

3 августа котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 27,71- 27,74 гривни.

3 августа котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 27,84 - 27,86 гривни.

Экономическая правда

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