Официальный курс на 4 августа: гривня укрепилась к евро, но ослабла к доллару
Национальный банк ослабил официальный курс гривни к доллару на 7 копеек, установив его на 4 августа на уровне 27,74 гривни.
Об этом говорится в данных регулятора.
Официальный курс гривни к евро установлен на уровне 32,52 евро (на 3 августа - 32,78 гривни).
Напоминаем:
Национальный банк укрепил официальный курс гривни к доллару на 2 копейки, установив его на 3 августа на уровне 27,67 гривни.
Официальный курс гривни к евро установлен на уровне 32,78 евро (на 31 июля - 32,54 гривни).
3 августа котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 27,71- 27,74 гривни.
3 августа котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 27,84 - 27,86 гривни.
Экономическая правда
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