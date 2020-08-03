Минфин выдал первые лицензии на производство спирта частным компаниям

С 1 июля госпредприятие "Укрспирт" больше не является монополистом, Министерство финансов выдало лицензии на производство спирта частным заводам.

Об этом сообщил в Facebook и.о. директора "Укрспирт" Сергей Блескун.

"Уже месяц, с 1 июля ГП "Укрспирт" больше не монополист. Минфин выдал лицензии на производство спирта другим заводам. Это большой шаг для отрасли и определенные изменения для Укрспирта.

В частности, постепенно количество наших клиентов будет уменьшаться. Компании будут отказываться брать спирт у бывшего монополиста и покупать там, где более выгодные условия. Это ожидаемо и это происходит прямо сейчас. Так работает открытый рынок", - написал он.

По его словам, затягивать с приватизацией "Укрспирта" нельзя.

"Это будет равносильно тому, что заводы предприятия станут не нужны. Этот вариант событий для меня недопустим. Поэтому еще раз подчеркиваю необходимость быстрой приватизации объектов (производственных площадок) ГП "Укрспирт". И здесь мы на одной волне с профессиональной и мощной командой Фонда государственного имущества и Министерства экономического развития и торговли", - добавил Блескун.

Напомним:

С 1 июля отменяется государственная монополия на производство спирта.

Отныне производить спирт этиловый (в том числе в качестве лекарственного средства), спирт этиловый ректификованный виноградный, спирт этиловый ректификованный плодовый, зерновой дистиллят, биоэтанол могут субъекты хозяйствования независимо от формы собственности, имеющие соответствующую лицензию.

При этом в законе прописано, что до 1 января 2024 года импортируют спирт только государственные предприятия (организации), специально уполномоченные на это правительством.

С 1 июля 2021 года разрешат ввод в эксплуатацию и выдачу разрешений на строительство новых предприятий по производству спирта.

Экономическая правда