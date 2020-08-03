Закрытие межбанка: гривня немного ослабла
3 августа котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 27,84 - 27,86 гривни.
Об этом сообщает Finance.ua.
На 16:59 средние курсы валют на межбанке были следующими:
Доллар США - 27,84 - 27,86 гривни;
Евро - 32,63 - 32,66 гривни.
На наличном рынке котировки гривни к доллару составляют 27,59 - 27,84 гривни. Евро покупают по 32,14 гривни, продают по 32,84 гривни.
На "черном" рынке доллар торгуется по 27,67 - 27,79 гривни, евро - 32,37 - 32,49 гривни.
Напоминаем:
Национальный банк укрепил официальный курс гривни к доллару на 2 копейки, установив его на 3 августа на уровне 27,67 гривни.
Официальный курс гривни к евро установлен на уровне 32,78 евро (на 31 июля - 32,54 гривни).
3 августа котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 27,71- 27,74 гривни.
Экономическая правда
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