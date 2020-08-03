Закрытие межбанка: гривня немного ослабла

3 августа котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 27,84 - 27,86 гривни.

Об этом сообщает Finance.ua.

На 16:59 средние курсы валют на межбанке были следующими:

Доллар США - 27,84 - 27,86 гривни;

Евро - 32,63 - 32,66 гривни.

На наличном рынке котировки гривни к доллару составляют 27,59 - 27,84 гривни. Евро покупают по 32,14 гривни, продают по 32,84 гривни.

На "черном" рынке доллар торгуется по 27,67 - 27,79 гривни, евро - 32,37 - 32,49 гривни.

Напоминаем:

Национальный банк укрепил официальный курс гривни к доллару на 2 копейки, установив его на 3 августа на уровне 27,67 гривни.

Официальный курс гривни к евро установлен на уровне 32,78 евро (на 31 июля - 32,54 гривни).

3 августа котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 27,71- 27,74 гривни.

Экономическая правда