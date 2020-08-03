Июльский спрос на новые авто в Украине вырос на 10% – ассоциация
В июле 2020 года украинцы купили и зарегистрировали 8400 новых легковых автомобилей - по сравнению с прошлым годом июльский спрос на новые авто вырос на 10%.
Об этом сообщает ассоциация автопроизводителей Украины "Укравтопром".
"Самой популярной маркой месяца стала Renault. В июле свои первые регистрационные номера получили 1440 машин этой французской марки. Свой результат годичной давности Renault улучшила на 20 процентов", - говорится в сообщении.
На втором месте - Toyota (+ 10%, до 1147 шт.), замыкает топ-3 Skoda (-33%, 457 авто).
Также в топ-5 Hyundai (-6%, 457 шт.) и KIA (-28%, 442 авто).
Отмечается, что бестселлером месяца стал автомобиль Renault Sandero (549 регистраций).
Всего с начала года свои первые регистрационные номера получили 45,5 тысяч новых легковых авто - это на 2% меньше аналогичного периода 2019 года.
Экономическая правда
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